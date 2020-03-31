К каким последствиям у выздоровевших может привести новый коронавирус

БАКУ /Trend/ - От двух до трех пациентов из 12 вылечившихся от коронавирусной инфекции не способны к физическим нагрузкам, с которыми они справлялись до заболевания, сказал доктор Оуэн Цанг Так-Инь, директор инфекционного центра в больнице принцессы Маргарет в Квай Чун (Гонконг), передает во вторник Trend со ссылкой на новостное агентство South China Morning Post .

Это результаты наблюдения врачей, которые принимали пациентов, выздоровевших от коронавируса.

Согласно информации, некоторые пациенты, которые выздоровели от COVID-19, как результат страдали от пониженной функции легких и испытывали чувство удушья при быстрой ходьбе.

«Они начинают задыхаться, если ускоряют шаг. Функции легких у некоторых пациентов снижалась на 20, 30 процентов после исцеления, в сравнении с их состоянием до болезни», - сказал Цанг.

Цанг добавил, что таким пациентам назначались анализы для определения степени снижения функции и физиотерапия для ее восстановления.

По словам Цанга, обследование легких девяти зараженных пациентов продемонстрировало закономерности, свидетельствующие о повреждении этих органов. Однако, сказал Цанг, долгосрочных эффектов, например развитие у них легочного фиброза, когда легочная ткань зарастает грубой рубцовой тканью и затвердевает, у выздоровевших пациентов пока не наблюдалось.

Он также отметил, что выписанные пациенты были способны выполнять кардиоупражнения, такие как плавание, для постепенного восстановления легких.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 787 010 человек, 37 829 из которых скончались.

Согласно последним данным, случаи заражения зафиксированы в 178 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.