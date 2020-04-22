Более 30 случаев коронавируса подтверждено у экипажа круизного судна в Нагасаки

Не менее 33 случаев заражения коронавирусом подтверждено среди экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica. Об этом сообщил в среду телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все эти люди контактировали с членом команды судна, у которого аналогичный диагноз был поставлен несколькими днями раньше. В общей сложности врачи на данный момент провели тестирование среди 57 человек. Отмечается, что все они изолированы в хорошо проветриваемых помещениях.

На борту зарегистрированного в Италии лайнера Costa Atlantica находятся 623 члена команды. Пассажиров там нет. Это судно совершало круизы в водах у побережья Восточной Азии. С его борта никто не сходил с 14 марта, когда в префектуре Нагасаки на юго-западном японском острове Кюсю был выявлен первый зараженный новым коронавирусом.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии превысило 12 тыс., 236 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 296 летальных исходов.

Другой круизный лайнер - американский Diamond Princess - в феврале-марте стоял в карантине в порту Иокогама к югу от Токио. У него на борту было выявлено 712 зараженных, 13 умерли. После этого судно прошло дезинфекцию и покинуло японские воды.