Индонезия столкнулась с дефицитом донорской крови из-за распространения коронавируса

Индонезия столкнулась с нехваткой донорской крови, в столице страны запасы сократились на 70%. Об этом рассказала в четверг сингапурскому телеканалу CNA представитель индонезийского отделения Красного Креста Линда Лукитари Васэсо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наибольший дефицит ощущается в Джакарте, где из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, запасы сократились на 70%", - отметила она. "В отдельных регионах страны этот показатель колеблется от 30% до 60%", - добавила эксперт.

Специалист объясняет, что это "связано с приостановкой работы многих предприятий, на которых организовывались кампании по сдаче крови", а также с месяцем рамадан, "во время которого традиционно снижается сбор крови".

Как рассказала руководитель отделения переливания крови столичного представительства Красного Креста Салима Салим, в нынешних условиях специалисты "посещают доноров на дому, причем в ночное время, когда мусульманам разрешается питаться".

В настоящее время число инфицированных в Индонезии превышает 15 тыс., в стране зафиксировано более тысячи летальных исходов. Уровень смертности, таким образом, является одним из самых высоких в мире.