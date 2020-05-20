Против Порошенко возбудили уголовное дело

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением", передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает издание "Украинская правда", об этом поведали осведомленные источники в Офисе генпрокурора.

Расследование стартовало после обнародования аудиозаписей с голосами, которые могут принадлежать Порошенко, кандидату в президенты США Джо Байдену и экс-госсекретарю Соединенных Штатов Джону Керри.

На записи можно расслышать, как Байден рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина из-за дела Burisma.