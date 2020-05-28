В Индии умер йог, проживший 80 лет без еды и воды

В индийском штате Гуджарат 90-летнем возрасте скончался йогин Прахлад Джани, проживший по крайней мере 76 лет без пищи и воды. Мужчина утвержлал, что открыл "эликсир жизни". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщили в издании NDTV.

Отшельник умер 26 мая в родной деревне Чарада, куда его привезли по его просьбе несколько дней назад. Два дня его тело будет в ашраме, чтобы его многочисленные последователи могли с ним попрощаться.

Прахлад Джани прославился заявленимями о том, что после благославления богини в детстве, никогда не ел и не пил. По некоторым данным, от пищи и жидкости от отказался с 8-9 лет, по другим - с 14. В 2003 и 2010 годах медики проводили комплексное обследование Чунривала Матаджи, как называли йогина. Во второй раз он находился под наблюдением специалистов Оборонного института физиологии и смежных наук Индии две недели. За это время он не ел и не пил, не справлял естественные потребности, однако его мочевой пузырь наполнялся небольшим количеством мочи, которая всасывалась в стенки.

"Мы до сих пор не знаем, как он выживает", — заявил по итогам последнего обследования невролог Судхир Шах.

Ряд иностранных исследователей сомневались в точности систем контроля индийских специалистов.