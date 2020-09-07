В Нью-Дели возобновило работу метро

Метрополитен в индийской столице в понедельник утром возобновил работу после того, как в марте был закрыт из-за пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С понедельника метрополитен Нью-Дели возобновил работу, она будет полностью восстановлена в три этапа к 12 сентября, - сообщило в Twitter руководство делийской подземки. - В условиях продолжающейся пандемии коронавируса вводятся особые правила пользования метро и его эксплуатации".

В первое время в метро будут работать 57 пассажирских составов, которые станут курсировать с интервалом в две смены с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Поезда проследуют без остановок станции с большим скоплением пассажиров, в часы пик возможно ограничение пассажиропотока, чтобы минимизировать скопление людей и обеспечить безопасную дистанцию в поездах и на станциях. Время остановок составов увеличено, чтобы предоставить пассажирам свободный доступ в вагоны.

Пользование метро допускается только при строгом соблюдении пассажирами мер безопасности и социального дистанцирования на станциях и в вагонах. Вход в метро пассажиров осуществляется только после проверки у них температуры и дезинфекции рук, их контакты с машинистами поездов максимально ограничены. Чтобы максимально исключить резкое увеличение в Нью-Дели числа новых случаев заражения коронавирусом, жителям столицы рекомендовано пользоваться метро только при крайней необходимости.

Метро Нью-Дели из-за пандемии не работало с 22 марта. До введения карантинных мер оно перевозило около 2,7 млн человек в день. В индийском метрополитене действуют 10 линий общей протяженностью 388 км.

С понедельника также возобновили работу метрополитены в Ченнаи, Бангалоре и других крупных индийских городах.