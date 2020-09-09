Вице-президент Бразилии допускает возможность использования оборудования Huawei в сетях 5G

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау допускает возможность использования оборудования китайской Huawei для развития сетей сотовой связи пятого поколения (5G) на территории крупнейшего южноамериканского государства. Об этом политик заявил в ходе интервью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китайская компания должна будет соответствовать нашим требованиям в части транспарентности, безопасности и соблюдения законодательства. И это должно быть четко обозначено в рамках аукциона на использование частот", - пояснил замглавы государства, отметив, что эксплуатацией таких сетей будет заниматься не сама Huawei, а национальные операторы сотовой связи. Те компании, которые окажутся не согласны с условиями государственных торгов, попросту не будут принимать в них участие, резюмировал политик.

Он также напомнил, что сегодня около 30% инфраструктуры национальных сетей мобильной связи четвертого поколения (4G) уже работают на оборудовании китайской компании. "Это не какой-то зверь о семи головах", - заявил Моурау. По его мнению, спор вокруг поставщика оборудования для сетей 5G является следствием торговой и технологической войн между Вашингтоном и Пекином, в которой Бразилии стоит "руководствоваться собственными интересами, проявлять прагматизм и гибкость".

Аукцион радиочастот для работы в сетях 5G в Бразилии запланирован на 2021 год. Основная полемика ведется по вопросу выбора поставщиков оборудования для этих целей, главными претендентами наряду с Huawei являются шведская Ericsson и финская Nokia.

В июле посол США в Бразилии Тодд Чэпмен заявил в интервью газете Folha de S.Paulo, что в случае использования оборудования Huawei крупнейшую латиноамериканскую республику "ожидают последствия". Месяцем ранее он также анонсировал возможность финансирования будущего развития в стране технологий 5G за счет средств Американской корпорации по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC - прим. ТАСС.), отметив, что соответствующие переговоры уже ведутся.

Президент Бразилии Жаир Болсонару на прошлой неделе заявил, что лично примет решение по вопросу развития технологий 5G. Ранее в июне он говорил, что данный вопрос будет решаться "с учетом требований национального суверенитета, информационной безопасности и внешнеполитического фактора".