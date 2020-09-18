Аргентина хочет увеличить торговый оборот с Россией

Власти Аргентины считают, что потенциал отношений с Россией не полностью реализован, и надеются добиться увеличения торгового оборота между странами. Об этом говорится в заявлении МИД южноамериканской республики по итогам онлайн-встречи представителей двух сторон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Замглавы МИД по экономическим вопросам Хорхе Неме возглавил встречу, чтобы расширить связи и придать новый уровень торговому обмену с Россией, который ниже, чем должен быть между двумя стратегическими партнерами", - говорится в сообщении. По данным МИД, с российской стороны во встрече принял участие руководитель Россельхознадзора, сопредседатель российско-аргентинской межправительственной комиссии Сергей Данкверт.

Как отметило внешнеполитическое ведомство, чтобы увеличить объемы торговли и инвестиции, стороны обсудили "вопрос доступа на рынки, а также сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта, энергетики и темы, касающиеся сельскохозяйственной продукции, санитарных требований, таможни и банковской системы".

Как планируется, следующее заседание российско-аргентинской межправкомиссии состоится в 2021 году. В этом году оно было отменено из-за пандемии.