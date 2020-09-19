Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 11 октября

Правительство Аргентины приняло решение продлить действие карантинных ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса, до 11 октября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Основываясь на диалоге, который мы постоянно ведем с экспертами и губернаторами, мы приняли решение сохранить защитные меры до 11 октября", - говорится в видеосообщении, опубликованном в Twitter администрации президента.

В правительстве уточнили, что власти каждого региона смогут самостоятельно принимать решение о необходимости ужесточения или ослабления карантинных ограничений внутри провинции или города.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. К настоящему моменту число заразившихся превысило 601 тыс., умерли свыше 12 тыс. человек.