Не менее 75 человек погибли в Индии в результате сильных дождей

По меньшей мере 75 человек погибли в западных и юго-восточных районах Индии в результате сильных дождей на этой неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в пятницу газета The Hindu, стихия в последние дни привела к гибели 27 жителей западного штата Махараштра. Критическая ситуация создалась в районах Солапур, Сангли и городе Пуна, где дожди вызвали обрушения зданий, нарушили энергоснабжение и блокировали работу транспорта. Паводковые воды отрезали от внешнего мира 100 деревень, из пострадавших регионов власти эвакуировали 20 тыс. человек.

Главный министр Махараштры Уддхав Такерей заявил о намерении обратиться за срочной помощью к индийским вооруженным силам в случае дальнейшего ухудшения положения из-за продолжающихся дождей.

Сильнейшие за последние 117 лет муссонные ливни не прекращались со вторника по четверг в юго-восточном штате Теленгана, где они привели к гибели 50 человек. По данным властей, большинство погибших - жители административной столицы штата города Хайдарабада, где сейчас начались экстренные работы по ликвидаций последствий бедствия.