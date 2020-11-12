Три человека погибли в результате взрыва на заводе на севере Китая
Три человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате взрыва на заводе по производству полиэтилена в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщил отдел пропаганды регионального парткома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, ЧП произошло на промышленном объекте в уезде Уцзи в 18:00 по местному времени. Пострадавший уже доставлен больницу, врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь.
Пожарные оперативно ликвидировали вызванное взрывом возгорание, предотвратив распространение огня на прилегающую территорию. Полиция выясняет детали произошедшего, ведется следствие.
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