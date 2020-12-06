В Румынии пройдут парламентские выборы

Выборы в парламент пройдут в воскресенье в Румынии. Голосование на избирательных участках начнется в 07:00 (09:00 GMT+4) и закончится в 21:00 (23:00 GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Постоянной избирательной администрации, численность румын с правом голоса, внесенных в избирательный регистр, составляет более 18 млн человек. Более 40 тыс. граждан Румынии, которые проживают и работают за границей, проголосуют на 748 избирательных участках или по почте. За рубежом голосование проходит 5 и 6 декабря.

Выборы проводятся одновременно в обе палаты парламента республики. Румынам предстоит избрать 136 сенаторов и 329 депутатов из 7 136 кандидатов (2 477 - в Сенат и 4 659 - в Палату депутатов). Парламентарии избираются сроком на четыре года. Голосование проходит по партийным спискам. Пройти в Палату депутатов попытаются также 42 независимых кандидата, а в Сенат - один. Порог прохождения в парламент составляет 5% голосов.

В стране в настоящее время у власти находится правительство меньшинства Национал-либеральной партии (НЛП). Кабинет пользуется безусловной поддержкой президента Клауса Йоханниса, который до избрания на пост главы государства в 2014 году возглавлял эту партию. Правительство Лудовика Орбана было образовано после отставки в октябре прошлого года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии (СДП), которая сохранила относительное большинство в парламенте.