ООН выбрала новых спецпосланника по Ливии и координатора по Ближнему Востоку

Совет Безопасности ООН утвердил во вторник кандидатуру болгарского дипломата Николая Младенова в качестве нового спецпосланника генсека ООН по Ливии и норвежца Тора Веннесланда на должность специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в организации, передает Trend.

"Совбез утвердил назначение обеих кандидатур, представленных ранее генсеком ООН", - сказал собеседник агентства.