ООН выбрала новых спецпосланника по Ливии и координатора по Ближнему Востоку
Совет Безопасности ООН утвердил во вторник кандидатуру болгарского дипломата Николая Младенова в качестве нового спецпосланника генсека ООН по Ливии и норвежца Тора Веннесланда на должность специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в организации, передает Trend.
"Совбез утвердил назначение обеих кандидатур, представленных ранее генсеком ООН", - сказал собеседник агентства.
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