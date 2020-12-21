Китай к середине февраля проведет вакцинацию 50 млн человек от COVID-19
Власти Китая планируют привить вакциной от коронавируса 50 млн человек к 15 февраля 2021 года. Об этом заявил сотрудник Шанхайского центра по контролю и профилактике заболеваний Тао Лина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Первую партию вакцины в Китае получат 50 млн человек", - приводит его слова в понедельник газета "Цзянькан шибао". Как он указал, вакцинацию планируется завершить к 15 февраля.
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