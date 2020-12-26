ЦИК Кыргызстана аккредитовала на выборы президента еще 78 международных наблюдателей
ЦИК Кыргызстана аккредитовала на предстоящие в стране досрочные выборы президента еще 78 международных наблюдателей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Центризбиркома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 26 декабря 2020 года постановила аккредитовать 78 представителей различных миссий в качестве международных наблюдателей на досрочных выборах президента Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. В том числе, отмечает пресс-служба, это представители миссий СНГ, ОБСЕ, а также посольств ряда государств в республике.
ЦИК также успела аккредитовать "198 международных наблюдателей из 34 стран мира, представляющих 25 международных организаций".
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