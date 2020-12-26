Генсек ООН призвал обеспечить мирное проведение выборов в ЦАР

Другие страны 26 декабря 2020 22:09 (UTC+04:00)
Генсек ООН призвал обеспечить мирное проведение выборов в ЦАР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить 27 декабря мирное проведение президентских и парламентских выборов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока граждане ЦАР готовятся принять участие во всеобщих выборах 27 декабря, генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны гарантировать, что голосование будет мирным, открытым для всех и заслуживающим доверия. С этой целью он просит всех участников воздержаться от любых действий, которые могут угрожать жизням людей и подорвать избирательный процесс и национальную стабильность, в том числе от применения насилия, разжигания ненависти и подстрекательства к насилию", - заявил Дюжаррик.

Он также отметил, что генсек ООН вновь осудил столкновения и боевые действия в республике.

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