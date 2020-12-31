Аргентина одобрила применение вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета

Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями разрешило экстренное применение вакцины от коронавируса, которая была разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-служба правительства южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Упомянутый продукт демонстрирует удовлетворительный баланс между пользой и рисками, что позволяет зарегистрировать его и выдать условное разрешение для запрашиваемого использования", - отмечается в сообщении.

В августе стало известно, что в Мексике и Аргентине будет запущено производство вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и AstraZeneca. В ноябре Буэнос-Айрес подписал соглашение о приобретении 22 млн доз этого препарата.

29 декабря в Аргентине началась вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Ранее власти республики также одобрили использование вакцины Pfizer.