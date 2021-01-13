Япония включила еще семь префектур в зону действия режима ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии приняло решение расширить зону действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавируса, включив в нее еще семь префектур в различных регионах страны. Об этом заявил в среду премьер-министр Ёсихидэ Суга на заседании правительственного штаба по борьбе с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Под действие мер попали западные префектуры Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока, а также восточная Ибараки. Ограничения будут действовать до 7 февраля.

Всего режим ЧС теперь охватывает 11 из 47 префектур страны, включая столичную зону Большого Токио. В этих регионах проживает порядка 71,5 млн человек, что составляет более половины населения страны.