В Аргентине обнаружили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Другие страны 16 января 2021 22:55 (UTC+04:00)
В Аргентине обнаружили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Аргентинские специалисты выявили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании. Об этом сообщил в субботу министр науки и технологий республики Роберто Сальварецца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Межинститутский консорциум по секвенированию генома и геномному изучению SARS-CoV-2, учрежденный министерством науки, выявил прибывшего из-за границы путешественника с британским вариантом SARS-CoV-2", - написал он в Twitter.

Новый штамм вируса был обнаружен у аргентинца с видом на жительство в Великобритании, который прибыл в Аргентину в конце декабря рейсом из Франкфурта-на Майне. Перед поездкой в Аргентину он посещал Австрию и Германию. У него не было симптомов болезни, однако тест на коронавирус, сделанный в аэропорту Буэнос-Айреса, дал положительный результат. Дополнительные исследования показали, что аргентинец заражен именно "британским" штаммом.

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