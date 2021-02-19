Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Фукусимы

Другие страны 19 февраля 2021 05:52 (UTC+04:00)
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Фукусимы

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в пятницу на северо-востоке Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 50 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось, угрозы цунами объявлено не было.

13 февраля в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, в результате которого пострадали более 160 человек. Подземные толчки ощущались по крайней мере в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии. Национальное метеорологическое управление предупредило, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

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