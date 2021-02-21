В ДР Конго число умерших от лихорадки Эбола выросло до четырех

Число умерших в текущем месяце от лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) увеличилось до четырех. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на министра здравоохранения провинции Северное Киву Эжена Назнзу Салита, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На текущий день на территории провинции выявлено шесть случаев заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), - отметил он. - Четверо инфицированных умерли, последняя смерть зафиксирована 20 февраля".

Первый в нынешнем году случай инфицирования вирусом Эбола был выявлен 1 февраля в Бутембо, в провинции Северное Киву. В больницу обратилась женщина, у которой в минувшем году БВВЭ переболел муж. Через два дня она умерла. Власти провинции объявили о начале 12-й вспышки вируса Эбола на территории ДР Конго. Район Бутембо был одним и эпицентров 10-й вспышки вируса Эбола, которая произошла с 1 августа 2018 года по 25 июня 2020 года. В это время заразились 3 470 человек, 2 287 умерли.