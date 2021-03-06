Применение китайской вакцины Sinopharm начнется в Венесуэле 8 марта

Применение вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm начнется в Венесуэле 8 марта. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник начнется применение китайской вакцины", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы также выразил надежду начать массовую вакцинацию уже в апреле.

В понедельник вечером в республику были доставлены 500 тыс. доз вакцины Sinopharm.

По последним официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 140 тыс., умерли 1 364 человека. 18 февраля в республике началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V", первая партия которого была доставлена в южноамериканскую страну 13 февраля.