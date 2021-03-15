Инвестиции в основной капитал Китая в январе-феврале выросли на 35%

Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, за первые два месяца текущего года выросли в годовом исчислении на 35%, до 4,523 трлн юаней (около $695,85 млрд). Об этом в понедельник сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно докладу, опубликованному на сайте ведомства, по сравнению с допандемийными данными 2019 года рост составил 3,5%.

Как отмечается в документе, приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства в январе-феврале в Китае увеличился на 61,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в промышленности этот показатель вырос на 34,1%, в сфере услуг - на 34,6%.

В докладе также указывается, что инвестиции в высокотехнологическую отрасль увеличились на 50,1% в годовом выражении, в сектор здравоохранения - на 63%.

Темпы роста инвестиций в основной капитал КНР в последние годы постепенно замедлялись еще до пандемии. В 2016 году они составили 8,1%, а в 2017, 2018 и 2019 гг. понизились до 7,2%, 5,9% и 5,4% соответственно.

По итогам 2020 года инвестиции в основной капитал выросли в годовом исчислении на 2,9%, до 51,89 трлн юаней (около $8 трлн по курсу на момент публикации данных).