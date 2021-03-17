Власти Японии рассматривают вариант полной отмены режима ЧС

Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой приступило к рассмотрению возможности полной отмены режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за пандемии коронавируса и продолжающего действовать в столичном регионе, где проживают около 36 млн человек. Об этом в среду сообщила деловая газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Режим ЧС по крайней мере до 21 марта действует в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Отмечается, что правительство намеревается принять окончательное решение по этому вопросу 18 марта, выслушав мнения специалистов.

Режим ЧС в ряде регионов Японии был введен 7 января сроком на месяц. Затем правительство продлило его в десяти префектурах до 7 марта. Всего в этих районах проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения Японии. В конце февраля правительство Японии досрочно отменило режим ЧС в шести из десяти префектур, однако оставило его в столичном регионе, где проживают порядка 36 млн человек. Ожидается, что в случае благоприятной эпидемической обстановки режим ЧС там будет отменен 21 марта.

По последним данным, с начала эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 449 тыс., зафиксировано 8,7 тыс. летальных исходов.