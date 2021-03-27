Facebook заблокировал страницу Мадуро из-за дезинформации о COVID-19

Аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуров в социальной сети Facebook была заморожен из-за нарушения политики платформы против дезинформации о коронавирусной инфекции, сообщает Reuters со ссылкой на представителя соцсети, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В январе текущего года Мадуро на своей странице в Facebook заявил, что раствор из тимьяна карвативир способен нейтрализовать коронавирус без побочных эффектов. При этом, по словам врачей, данная информация не подтверждается наукой.

«Мы следуем рекомендациям ВОЗ, в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения вируса. Из-за неоднократных нарушений наших правил мы также блокируем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения», – рассказал представитель Facebook.