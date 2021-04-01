В ООН заявили, что ситуация в Мьянме может перерасти в гражданскую войну

Ситуация в Мьянме после военного переворота может перерасти в гражданскую войну беспрецедентного масштаба. Об этом заявила в среду специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, выступая на закрытых консультациях Совета Безопасности по ситуации в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этнические вооруженные организации на восточной и западной границах [Мьянмы] все больше выступают против жестокости военных, - сказала она. - Жестокость военных слишком сильна, и многие этнические вооруженные организации занимают сторону оппозиции, увеличивая возможность гражданской войны беспрецедентного масштаба".

По словам Бургенер, более 5 200 человек погибли в Мьянме после произошедшего там в феврале военного переворота.

"Более 5 200 человек были убиты с момента произошедшей в начале февраля попытки переворота", - сказала она.

"Повсеместные и системные атаки на гражданское население в Мьянме происходят прямо у нас на глазах", - добавила представитель ООН. Она подчеркнула, что это делает "совершенно очевидной безотлагательность урегулирования кризиса в стране".

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.