Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на севере Японии

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в четверг на севере Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Аомори, очаг залегал на глубине 70 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.