В Гонконге впервые выявили случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса

Медики Гонконга расследуют первый в мегаполисе случай заражения штаммом коронавируса, имеющим мутацию N501Y. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета South China Morning Post.

Речь идет о 29-летнем пациенте, который вернулся после командировки из Дубая и провел 21 день карантина в отеле.Эксперты полагают, что носитель штамма, имеющего мутацию N501Y, мог привезти его как из Дубая, так и заразиться в аэропорту, в отеле или же после окончания карантина. Вирусная нагрузка в его организме оказалась довольно высокой.

За последние сутки в Гонконге было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, включая восемь локальных, что свидетельствует об ухудшении эпидемической ситуации.

Несколько новых штаммов SARS-CoV-2, обладавших одной общей чертой - мутацией N501Y, почти одновременно появились в конце осени и начале зимы прошлого года в ЮАР, Великобритании и Бразилии.