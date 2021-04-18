База иракских ВВС к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу

По меньшей мере пять человек в воскресенье получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела базы иракских ВВС Балад к северу от Багдада. Такие данные привел информационный портал Shafaq news, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным источников, по авиабазе было выпущено не менее четырех реактивных снарядов. Все пострадавшие - это иракские военнослужащие. Один из них доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.