База иракских ВВС к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу
По меньшей мере пять человек в воскресенье получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела базы иракских ВВС Балад к северу от Багдада. Такие данные привел информационный портал Shafaq news, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным источников, по авиабазе было выпущено не менее четырех реактивных снарядов. Все пострадавшие - это иракские военнослужащие. Один из них доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.
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