Индонезия направила 21 корабль на поиски пропавшей подлодки

Индонезийские спасатели возобновили в пятницу поиски пропавшей в Балийском море подводной лодки "Нангала", развернув в районе операции в общей сложности 21 корабль, в том числе океанографическое судно с глубоководными аппаратами. Об этом сообщает издание Kompas, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спасатели обнаружили ряд признаков, указывающих на возможное местонахождение лодки. Однако, как пояснил журналистам представитель военно-морских сил Ахмад Риад, "пока недостаточно данных, позволяющих с уверенностью говорить об обнаружении корабля". В частности, замеченное нефтяное пятно "могло образоваться после умышленного сброса топлива экипажем для поддержания плавучести".

Одновременно в четверг в район поисков из Малайзии и Сингапура вышли суда поддержки и спасения подводных лодок. Как ожидается, корабль ВМС Сингапура прибудет к северному побережья индонезийского острова Бали в субботу, а малайзийский - сутки спустя. Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США направят свои воздушные средства, чтобы помочь в поисках. Вместе с тем, по словам начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно, кислорода на борту может хватить до раннего утра субботы.

По предварительным оценкам, пропавшая в среду подлодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.