Япония направит Индии медицинскую помощь из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Правительство Японии приняло решение направить медицинскую помощь Индии, где произошло резкое увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу японским министерством иностранных дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Япония приступила к отправке в Индию 300 единиц оборудования для выработки кислорода, а также 300 аппаратов ИВЛ", - подчеркивается в заявлении ведомства.
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