За месяц манифестаций в Колумбии пострадали больше 2,2 тыс. человек

По меньшей мере 2 244 человека получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций, которые с 28 апреля проходят в Колумбии. Соответствующий отчет в субботу представило министерство национальной обороны южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 28 апреля по 28 мая ранения получили 1 081 гражданское лицо и 1 163 полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что за этот период полицией были задержаны 1 069 человек. Кроме того, правоохранительные органы конфисковали 31 994 единицы холодного оружия, 1 255 единиц огнестрельного оружия, 551 единицу пневматического оружия.

С 28 апреля в Колумбии начались демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.