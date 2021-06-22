В США не хотят изменения статус-кво вокруг Тайваня из-за применения силы

США по-прежнему привержены своим обязательствам перед Тайванем и не хотели бы, чтобы текущий статус-кво в этом районе изменился из-за каких-либо силовых действий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Все в Пентагоне внимательно следят за соблюдением наших обязательств по оказанию помощи Тайваню с тем, чтобы он мог защитить себя <...>, ничего не изменилось в политике США по отношению к Тайваню, - сказал он. - Никто также не хочет того, чтобы статус-кво [в этом регионе] изменился из-за односторонних действий, и, конечно, никто не хочет, чтобы он изменился из-за применения силы".