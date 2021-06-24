Египет получил от МВФ $1,7 млрд по итогам последнего обзора экономики страны
Международный валютный фонд (МВФ) завершил второй и последний обзор экономики Египта и по его итогам предоставил Каиру транш в размере $1,7 млрд в рамках механизма кредитования "стенд-бай". Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении фонда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В нем отмечается, что МВФ "завершил второй и окончательный обзор программы экономических реформ Египта в рамках рассчитанной на 12 месяцев программы "стенд-бай", предоставив Каиру $1,7 млрд. Всего в рамках механизма кредитования, рассчитанного на оказание помощи в борьбе с последствиями пандемии, Египет получил $5,4 млрд.
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