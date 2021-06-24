В Японии мина вылетела за пределы военного полигона во время учебных стрельб

Мина вылетела за пределы военного полигона в западной японской префектуре Сига во время проводимых там учебных стрельб. Об этом в четверг сообщило агентство Кyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что бойцы сухопутных Сил самообороны Японии проводили стрельбы из минометов калибра 120 мм. Одна мина вылетела за пределы полигона и, по предварительным данным, упала в горной местности на расстоянии 1 км от места стрельб.

В настоящее время ведутся ее поиски. О каком-либо ущербе или пострадавших не сообщается.

В результате инцидента было принято решение приостановить на этом полигоне стрельбы, которые должны были начаться в четверг в рамках совместных японо-американских учений Orient Shield с участием порядка 3 тыс. человек с обеих сторон.