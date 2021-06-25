Россия модернизирует индийскую подлодку проекта 877ЭКМ

Россия проводит модернизацию дизель-электрической подводной лодки проекта 877ЭКМ Военно-морских сил Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова на Международном военно-морском салоне.

"В настоящее время в России осуществляется ремонт с модернизацией очередной подводной лодки проекта 877ЭКМ", - проинформировала Решетникова.

Согласно данным справочника Military Balance 2021, в составе ВМС Индии находятся 10 подлодок проекта 877ЭКМ, которые обозначаются как класс "Синдугош".