Россия модернизирует индийскую подлодку проекта 877ЭКМ
Россия проводит модернизацию дизель-электрической подводной лодки проекта 877ЭКМ Военно-морских сил Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова на Международном военно-морском салоне.
"В настоящее время в России осуществляется ремонт с модернизацией очередной подводной лодки проекта 877ЭКМ", - проинформировала Решетникова.
Согласно данным справочника Military Balance 2021, в составе ВМС Индии находятся 10 подлодок проекта 877ЭКМ, которые обозначаются как класс "Синдугош".
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