В Чили подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса "Дельта"

Власти Чили подтвердили первый в стране случай заражения штаммом "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнил министр здравоохранения страны Энрике Парис, инфицирование подтверждено у пациентки 43 лет, прибывшей накануне из США.

По данным СМИ, женщина проживает в коммуне Талка в 250 км к югу от столицы. Отмечается, что она и члены ее семьи были изолированы. Для сдерживания распространения эпидемии, по мнению министра, необходимо усилить контроль за въезжающими.

По данным ВОЗ, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах.