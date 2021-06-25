В Чили подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса "Дельта"
Власти Чили подтвердили первый в стране случай заражения штаммом "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как уточнил министр здравоохранения страны Энрике Парис, инфицирование подтверждено у пациентки 43 лет, прибывшей накануне из США.
По данным СМИ, женщина проживает в коммуне Талка в 250 км к югу от столицы. Отмечается, что она и члены ее семьи были изолированы. Для сдерживания распространения эпидемии, по мнению министра, необходимо усилить контроль за въезжающими.
По данным ВОЗ, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах.
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