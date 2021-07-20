Напавшие на временного президента Мали задержаны

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита не пострадал во вторник во время нападения на него в мечети в Бамако, напавшие задержаны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"20 июля совершено нападение на президента переходного периода Ассими Гоиту в ходе молитвы в мечети в Бамако в день празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам. Нападавшие задержаны силами правопорядка. Президент не пострадал", - сообщили ТАСС в посольстве России в Мали.