Напавшие на временного президента Мали задержаны
Президент переходного периода Мали Ассими Гоита не пострадал во вторник во время нападения на него в мечети в Бамако, напавшие задержаны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"20 июля совершено нападение на президента переходного периода Ассими Гоиту в ходе молитвы в мечети в Бамако в день празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам. Нападавшие задержаны силами правопорядка. Президент не пострадал", - сообщили ТАСС в посольстве России в Мали.
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