Суд в Боливии продлил на полгода содержание под стражей бывшей и.о. президента

Боливийский судья Андрес Сабалета продлил еще на полгода содержание под стражей бывшей и.о. президента Боливии Жанин Аньес, задержанной по делу о государственном перевороте.

Об этом сообщила во вторник газета Ahora El Pueblo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, речь идет о новых обвинениях, выдвинутых против нее нынешними боливийскими властями, в принятии противозаконных нормативных актов в период нахождения у власти с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Узнав о решении суда, Аньес написала в Twitter, что оно является несправедливым и "нарушает права человека и гарантии".