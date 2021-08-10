Уругвай с 1 ноября откроет границу для привившихся от коронавируса иностранцев

Уругвай откроет границу для всех иностранцев, которые были привиты от коронавируса, с 1 ноября. Об этом сообщил президент страны Луис Лакалье Поу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 ноября разрешим въезд всем иностранцам, которые были привиты и могут представить отрицательный результат теста", - сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся на сайте правительства.

Глава государства также сообщил, что с 1 сентября в Уругвай смогут въезжать лица из-за рубежа, у которых есть собственность в республике. Ее границы были закрыты для иностранцев из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года.

По данным Минздрава, к настоящему моменту в Уругвае полностью привиты 65,21% населения. Всего в стране живут 3,5 млн человек. Для иммунизации используют китайскую вакцину CoronaVac, препарат американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также вакцину британско-шведской компании AstraZeneca.

С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 382 тыс. человек, умерли 5 989.