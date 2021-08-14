Полиция Никарагуа провела обыск в офисе критикующей правительство газеты

Полиция Никарагуа провела обыск в офисе одной из крупнейших в стране газет La Prensa, которая выступает с критикой правительства страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило само издание.

По данным издания, в отношении руководства газеты начато расследование по обвинению в "таможенном мошенничестве и отмывании денег". Как сообщает La Prensa, в ее офисе до сих пор находятся сотрудники правоохранительных органов.