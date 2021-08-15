Не менее двух человек погибли при пожаре в гостинице в Нью-Дели

По меньшей мере два человека погибли утром в воскресенье при пожаре в гостинице, расположенной в районе Дварка на юго-западе Нью-Дели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал NDTV.

По его информации, к месту возгорания прибыли восемь пожарных расчетов. Идет борьба с огнем. Причины пожара неизвестны.