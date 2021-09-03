Контроль над провинцией Панджшер перешел к талибам
Контроль над афганской провинцией Панджшер перешел в пятницу к представителям движения "Талибан".
Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Издание отмечает, что ранее в указанной провинции, расположенной в 150 км от Кабула, происходили ожесточенные боевые действия.
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