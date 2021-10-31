Один человек погиб в результате обрушения башенного крана в Шанхае
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обрушения башенного крана на строительной площадке в Шанхае. Об этом сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
ЧП произошло рано утром на одном из строительных объектов на пересечении улиц Пинлян и Линьцин. Район аварии оцеплен экстренными службами.
О причинах произошедшего информации не поступало. Начато расследование.
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