Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в четверг на севере Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 65 км к юго-западу от населенного пункта Амахай, где проживают около 47 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.