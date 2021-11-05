В Мексике задержали крупнейшую в истории партию наркотиков
Мексиканские военные задержали крупнейшую в истории партию синтетического наркотика фентанила, стоимость которой оценивается почти в $50 млн, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Минобороны Мексики, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Эта конфискация чистого фентанила считается крупнейшей в истории, его примерная стоимость <...> составляет 970 млн песо», - указано в сообщении.
Всего мексиканские силовики задержали партию в 118 килограмм фентаниловой пасты — вместе с ней был задержан один из главарей наркокартеля «Синалоа» по прозвищу «Инженер». Подпольная лаборатория, где задержали преступников, по расчетам силовиков была способна ежемесячно производить от 50 до 100 килограмм чистого фентанила.
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