Минздрав Канады одобрил таблетки компании Pfizer для лечения COVID-19

Другие страны 18 января 2022 00:18 (UTC+04:00)
Минздрав Канады одобрил таблетки компании Pfizer для лечения COVID-19

Минздрав Канады сообщил в понедельник, что разрешил к применению препарат Paxlovid от компании Pfizer для лечения коронавируса у пациентов с легким и умеренным течением COVID-19, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Министерство здравоохранения Канады одобрило комбинацию двух противовирусных лекарств - нирматрелвира и ритонавира - с торговым названием Paxlovid для лечения взрослых с легкими и умеренными симптомами COVID-19, которые подвержены риску прогрессирующего и серьезного заболевания, в том числе госпитализации и смерти", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В документе отмечается, что Paxlovid - первое лекарство, которое заболевшие могу принимать дома. Начать прем таблеток рекомендуют как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение пяти дней после появления симптомов. Лечение состоит из двух таблеток активного ингредиента нирматрелвира, который предотвращает репликацию вируса, и одной таблетки ритонавира. Принимать таблетки следует одновременно два раза в день. Продолжительность курса - пять дней.

В канадском Минздраве подчеркнули, что преимущества препарата перевешивают его риски. Однако пациентам следует обсудить с врачами плюсы и минусы этого лечения.

Также в ведомстве пообещали продолжить следить за безопасностью и эффективностью Paxlovid. Компания Pfizer, в свою очередь, продолжит предоставлять дополнительные данные о лекарстве, в том числе о его потенциальном воздействии против различных вариантов коронавируса.

При этом в Минздраве завили, что ни один препарат не является заменой вакцинации.

"Вакцинация остается самым важным инструментом в предотвращении серьезного заболевания от инфицирования COVID-19", - подчеркивается в пресс-релизе.

Агентство здравоохранения Канада и Минздрав страны рекомендуют вакцинироваться всем, в том числе беременным, кормящим женщинам, а также тем, кто может забеременеть.

В декабре прошлого года Paxlovid разрешили применять в США и Южной Корее.

Ранее в январе в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) сообщили, что приступили к рассмотрению заявки на разрешение на продажу таблеток Paxlovid, и что могут принять решение в ближайшие недели.

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