На Олимпиаде в Пекине выявили новые случаи заражения коронавирусом
Власти Китая выявили три новых случая заражения коронавирусом среди участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
12 февраля в Китай прибыло 136 человек, из них 81 спортсмен и официальное лицо и 55 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлено три новых случая заражения: два - среди атлетов и официальных лиц, один - среди представителей заинтересованных сторон.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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