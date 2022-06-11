Канада и Дания урегулировали территориальный спор, длившийся с 1970-х годов

Канада и Дания урегулировали длившийся с 1973 года спор о территориальной принадлежности острова Ганса, который находится в проливе Кеннеди. Как сообщила в пятницу газета The Globe and Mail со ссылкой на источники, остров будет разделен между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно источникам газеты, которые не называются, страны объявят о соглашении 14 июня.

Спор о территориальной принадлежности острова Ганса площадью 1,3 кв. км начался в 1973 году, когда Дания и Канада вели переговоры о морской границе. В результате принятие решения о статусе острова было отложено. Отмечается, что на протяжении спора страны не только не создавали трудностей местным жителям, но и проявляли чувство юмора. Так, датские военные во время визитов на остров оставляли там бутылку шнапса, а канадские - бутылку канадского виски и табличку с надписью "Добро пожаловать в Канаду".