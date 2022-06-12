Крупнейший район Пекина 13-15 июня проведет тестирование на ковид из-за локальной вспышки

Жители крупнейшего района Пекина (Чаоян) с населением 3,5 млн человек в период с 13 по 15 июня пройдут тестирование на коронавирус на фоне локальной вспышки заболевания. Об этом в воскресенье сообщили местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На этой неделе власти китайской столицы зафиксировали локальную вспышку коронавируса. Большинство инфицированных связано с баром Heaven, расположенным в районе Чаоян. По данным на воскресенье, выявлено 166 заразившихся, связанных с этим заведением. Из них 145 - посетители бара, двое - сотрудники, еще 19 - лица, имевшие контакты с посетителями.

В настоящее время в китайской столице действует правило - при посещении любых общественных мест необходимо предъявить 72-часовой отрицательный ПЦР-тест. Однако на фоне распространения новой вспышки власти решили отдельно протестировать жителей района Чаоян. В течение трех дней с 13 по 15 июня им необходимо сдать три ПЦР-теста.